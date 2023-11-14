عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في مجزرة للاحتلال بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طواقم الإنقاذ انتشلوا 31 شهيداً وعددا من الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال 12 منزلاً في منطقة نادي خدمات جباليا شمال القطاع.

يذكر أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ38 على قطاع غزة المحاصر وصل إلى 11240 شهيدا،ً بينهم 4630 طفلاً، إضافة إلى 29 ألف جريح وسط أوضاع إنسانية كارثية، وفقدان للغذاء والدواء والوقود جراء حصار الاحتلال ومنعه إدخال الاحتياجات الأساسية، واستمراره باستهداف جميع مقومات الحياة والبنى التحتية، وخاصة المستشفيات.

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