وزير الأوقاف خلال ملتقى الأقصى: مجازر الاحتلال في غزة تعبير صارخ عن الوجه الحقيقي للصهاينة

دمشق-سانا

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة جمعاء وأن مجازر الاحتلال الصهيوني في غزة ما هي إلا تعبير صارخ عن الوجه الحقيقي للصهاينة أعداء الحق والخير والإنسانية.

وقال الوزير السيد في كلمة له خلال ملتقى الأقصى لنصرة أهلنا في غزة وفلسطين والذي أقامته وزارة الأوقاف في جامع العثمان بدمشق اليوم: إن من يراهن على كسر إرادة المقاومين الأحرار من خلال القصف والتهجير وسفك الدماء واهم، ولن يرى إلا مزيداً من الصمود والمقاومة مؤكداً أن من واجب كل الشرفاء الأحرار وعلماء ورجال الدين الوقوف مع هذه المقاومة ومؤازرتها وبذل كل ما يمكن في سبيل ذلك.

وتحدث في الملتقى كل من الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام وسماحة الشيخ حميد صفار الهرندي ممثل سماحة الإمام السيد علي الخامنئي في سورية و الدكتور حسام الدين فرفور رئيس فرع مجمع الفتح الإسلامي بجامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية بدمشق والدكتور محمد شريف الصواف رئيس فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو بالجامعة وعبد الله نظام رئيس مجمع السيدة “رقية” بالجامعة والدكتور حسان عوض عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق حيث أكدوا في كلماتهم على نهج المقاومة المستمد من قرآننا وسنة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام لنصرة الحق ضد الظالمين والمحتلين.

حضر الملتقى حشد من كبار العلماء ومعلمات القرآن الكريم.

عماد الدغلي