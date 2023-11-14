مؤسسة (الشهيد) في اللاذقية تحيي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

اللاذقية-سانا

أحيت مؤسسة الشهيد في اللاذقية مساء اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وأهلنا الصامدين في غزة وذلك في دار الأسد للثقافة باللاذقية تم خلالها تكريم أبناء الشهداء والجرحى المتفوقين والناجحين بالشهادتين الإعدادية والثانوية المسجلين لدى المؤسسة وسط حضور شعبي ورسمي.

وتحت عنوان رسالة إلى فلسطين قدمت الفرقة الموسيقية وكورال مؤسسة الشهيد باقة من الأغاني الوطنية والفلسطينية إضافة الى أغنية خاصة لمؤسسة الشهيد كما تضمنت الفعالية إلقاء الكلمات التي تشيد بصمود الشعب الفلسطيني وغزة الجريحة ومقاومتها الباسلة وتضحيات شهدائنا الأبرار.

وذكر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشهيد فرع اللاذقية فادي أدهم علوش لمراسلة سانا أن شعار المؤسسة هو خدمة الشهيد في أهله لكونه ترك أمانة في أعناقنا وهو واجب إنساني أن نهتم بهم ونرعاهم كما يجب، لذلك أخذت المؤسسة على عاتقها الاهتمام والرعاية بأسر الشهداء تقديراً لتضحياتهم لافتاً إلى أن المؤسسة كرمت 52 طالباً وطالبة من أبناء الشهداء والجرحى الذين نجحوا في الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وألقى كلمة مؤسسة الشهيد المدير التنفيذي أحمد قره فلاح أشار فيها إلى أنه رغم الصعوبات والظروف القاسية التي عانى منها أبناؤنا خلال العام الدراسي من خلال تداعيات الزلزال وما تبعها لم يقف ذلك عائقاً أمام تفوقهم وتحصيلهم العلمي مؤكداً أن سورية بهمة أبنائها ستعود إلى مكانها الطبيعي، وبالعلم والعمل سوف نبني الوطن.

ووجه عضو الأمانة العامة لاتحاد الجاليات الفلسطينية في السويد وأوروبا وعضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في سورية الدكتور هاني جلبوط في كلمة له رسالة محبة وسلام من أبناء الجالية الفلسطينية في السويد وأوروبا والمغترب إلى المقاومة الشريفة وأبطالها وأحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب القضية الفلسطينية ونصرة شعبها.

وألقى كلمة الجرحى الجريح الشهيد الحي باسم الحلو الذي نال المرتبة الأولى في الشهادة الإعدادية بين الجرحى لافتاً إلى أنه عاهد نفسه بأن يصون وصية الشهيد ليرسم بسمة أمل رغم عمق الجراح، فدماؤهم الزكية هي أجمل قصيدة لرد الوفاء بالوفاء ولحصد ثمار النجاح والتفوق.

وألقت الطالبة المتفوقة في الشهادة الثانوية راما ثائر حربا كلمة أبناء الشهداء لفتت فيها إلى رعاية مؤسسة الشهيد لأبناء الشهداء تقديراً لتضحياتهم الكبيرة وأن العلم منارة الحياة وهو الشمعة التي تضيء الطريق للوصول إلى القمم المكللة بالنجاح كما أهدت تفوقها إلى روح والدها الشهيد مبينة أنها بالإرادة والطموح والمثابرة استطاعت أن تتفوق.

وشاركت وسام شعبان وهي زوجة شهيد وأم للطالبة المتفوقة في الشهادة الإعدادية مريم ديوب بتقديم أغنية خاصة بعنوان صار الجرح يغني استلهمتها من عمق معاناة الجرحى وتضحياتهم مبينة أن الجرحى الأبطال ما زالوا بيننا يروون حكايات البطولة والبسالة والصمود، والأغنية من تأليفها وألحانها وغنائها قدمتها عربون محبة ووفاء لأبناء الشهداء.

ولفتت مريم عمار درويش وهي ابنة جريح إلى دعم الأهل والمؤسسة لها وأن التكريم أعطاها حافزاً أكبر للمثابرة والتفوق والتميز.

غفار ديب

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