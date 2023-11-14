المؤسسة العامة للسينما تطلق العروض الجماهيرية للفيلم الروائي الطويل “رحلة يوسف”

دمشق-سانا

تطلق المؤسسة العامة للسينما العروض الجماهيرية في المحافظات للفيلم الروائي الطويل “رحلة يوسف” للمخرج جود سعيد.

والفيلم من إنتاج مؤسسة السينما وتشارك في كتابة السيناريو المخرج سعيد مع وسام كنعان، وهو من بطولة الفنان أيمن زيدان، إضافة إلى كوكبة من الفنانين السوريين: ربا الحلبي، سامر عمران، سيرينا محمد، وائل زيدان، وائل أبو شعر، جواد السعيد، أحمد الدرويش، حيان بدور.

ويرصد الفيلم رحلة جد يحمل حفيده بحثاً عن أمل مفقود بحياة أفضل، حيث يتمحور العمل حول أسرة يوسف التي ما زالت تعيش في سورية رغم كل الخراب، لكنها في لحظة ما ستضطر مجبرة للهروب من البلاد واللجوء إلى أحد المخيمات القريبة من لبنان في انتظار فرصة أفضل للفوز بالحياة والحب.

وتنطلق عروض الفيلم بحسب صفحة المؤسسة ابتداء من يوم غد الثلاثاء في كندي طرطوس والأربعاء بدار الثقافة في اللاذقية والخميس بدار الثقافة في حمص وسيكون جمهور حماة على موعد مع عرض الفيلم السبت المقبل بدار الثقافة.

وفي دمشق تبدأ العروض يوم الأحد 19 الشهر الجاري بكندي دمشق، وفي كندي دمر 20 الشهر، وفي مركز ثقافي دوما في 21 الشهر لينقل بعدها في 23 الشهر إلى مركز ثقافي القطيفة.

وستكون أيضاً المراكز الثقافية على موعد لعرض الفيلم وفق جدول حددته المؤسسة في كل من السلمية والسقيلبية ومحردة وسلحب ومصياف، والقنيطرة، وحضر والمراكز الثقافية في ساحة العاصي، الجديدة، الذيابية، فيق والبطيحة ودير الزور، والسويداء والحسكة والقامشلي وصلخد.

يذكر أن الفيلم حاز مؤخراً ذهبيتين في إيطاليا، وجائزة أفضل سيناريو (وسام كنعان وجود سعيد) بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الدار البيضاء بالمغرب.

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