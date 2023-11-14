الخارجية الصينية: الوضع في غزة أصبح خطيراً للغاية

بكين-سانا

رأت الخارجية الصينية اليوم أن الوضع في قطاع غزة أصبح خطيراً للغاية داعية الولايات المتحدة إلى موقف موضوعي وعادل ولعب دور بنّاء للوصول إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن للتخفيف من حدة الوضع الراهن.

ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية الإلكتروني عن المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ قولها: “الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى وقف تصعيد الصراعات واستعادة السلام” مرحبة بأي جهود من شأنها وقف إطلاق النار وإنهاء الحروب وزيادة المساعدات الإنسانية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين.

وكانت الخارجية الصينية أكدت في وقت سابق أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كارثي وتعذيب للضمير الإنساني وانتهاك للمعايير الأساسية للعلاقات الدولية وعلى المجتمع الدولي وقفه داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وبذل كل جهد لضمان سلامة المدنيين والمستشفيات وغيرها من المرافق المدنية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف، إضافةً إلى فتح قنوات للإغاثة الإنسانية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثامن والثلاثين على قطاع غزة المحاصر إلى 11240 شهيداً بينهم 4630 طفلاً إضافة إلى 29 ألف جريح في ظل أوضاع إنسانية كارثية جراء حرب التجويع والتعطيش ومنع الاحتلال إدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

وفي سياق آخر أوضحت ماو أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحترم بجدية مخاوف وحقوق الصين المشروعة في التنمية بدلاً من التركيز فقط على اهتماماتها الخاصة والإضرار بمصالح الصين مؤكدة أن محاولة تشكيل الدول الأخرى وفقاً لرغباتها هو مجرد وهم وشكل نموذجي من أشكال الهيمنة الذي لن ينجح أبداً.

وجددت ماو التأكيد على أن قضية تايوان هي شأن داخلي للصين وحلها أمر يخص الشعب الصيني ولا يقبل أي تدخل خارجي لافتة إلى تعهدات الحكومات الأمريكية المتعاقبة الواضحة بشأن ذلك ما يرتب على الولايات المتحدة أن تلتزم بشدة بمبدأ صين واحدة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية أن الصين لن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها معربة عن عزم بلادها بشكل ثابت على حماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ما يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن اختلاق الأعذار للتدخل في نزاعات الحقوق والمصالح الإقليمية والبحرية بين الصين والدول المعنية واستخدام القضايا ذات الصلة لاحتواء الصين.

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