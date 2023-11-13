حزب الله: استهداف العدو الصهيوني لوسائل الإعلام جريمة موصوفة

بيروت-سانا

أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله استهداف العدو الصهيوني لوسائل الإعلام العاملة في جنوب لبنان أثناء قيامها بجولة معلنة مؤكدة أن هذا الاعتداء جريمة موصوفة تهدف لمنع الإعلام من فضح ممارسات العدو الإرهابية.

وقالت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان تلقت سانا نسخة منه: ندين قيام قوات الاحتلال الصهيوني باستهداف ‏وسائل الإعلام العاملة في الجنوب أثناء قيامها بجولة معلنة ومعروفة مسبقاً في بلدة ‏يارون لتغطية آثار الاعتداءات الصهيونية.

وأوضحت أن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل العدو المليء بالجرائم بحق الصحفيين ‏ووسائل الإعلام في فلسطين المحتلة ولبنان من قتل للإعلاميين وتدمير المقرات الإعلامية مؤكدة أن هذه الجرائم لن تمنع الصحفيين الأحرار من مواصلة أداء رسالتهم ‏الشريفة في نقل صور الصمود والبطولة والمقاومة وكذلك فضح جرائم العدوان.‏

وختمت العلاقات الإعلامية بيانها بالقول: نجدد دعوتنا إلى أوسع حملة تضامن مع الصحفيين العاملين في فلسطين المحتلة ‏ولبنان وإدانة كيان الاحتلال في كل المحافل الدولية والإنسانية.

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