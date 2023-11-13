تعادل تشرين والفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم

اللاذقية-سانا

تعادل فريقا تشرين والفتوة بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت بين الفريقين على أرض ملعب الباسل باللاذقية بختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل لتشرين محمد البري في الدقيقة الـ 21 وأيمن عكيل في الدقيقة الـ61، وللفتوة محمود البحر في الدقيقة الـ22 والمحترف ماركوس جوزيف بالدقيقة الـ83.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الفتوة 11 نقطة في المركز الثاني خلف حطين متصدر الترتيب بـ12 نقطة، وحل تشرين بالمركز الخامس بـ 8 نقاط.

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