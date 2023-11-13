منتخب سورية لكرة القدم للناشئات يتعادل مع نظيره الأردني ببطولة غرب آسيا ويتأهل للنهائي

عمان-سانا

تأهل منتخب سورية لكرة القدم للناشئات إلى المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا للناشئات بعد تعادله مع نظيره الأردني اليوم بدون أهداف في الجولة الثالثة من الدور الأول للبطولة المقامة في الأردن.

وكان منتخبنا افتتح البطولة بالفوز على نظيره العراقي بأربعة أهداف دون رد وتعادل مع نظيره اللبناني بهدف لمثله في الجولة الثانية.

وتقام جميع مباريات البطولة التي يشارك فيها منتخبنا إلى جانب منتخبي العراق ولبنان وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة على أن يلعب في الدور الثاني المتصدر وثاني الترتيب على لقب البطولة بينما يلتقي الثالث والرابع لتحديد الفائز بالميداليات البرونزية.

محمد الرحيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc