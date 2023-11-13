المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي وتحقق إصابات مباشرة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة محققة فيهما إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانين منفصلين: دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة استهدفنا موقع حدب يارون للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفنا موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم موقع الراهب للعدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة وقوة مشاة قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.

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