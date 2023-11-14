المقاومة الفلسطينية: تدمير 20 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 48 ساعة الماضية

القدس المحتلة-سانا

أكد الناطق باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية أن مقاتلي المقاومة بعد 38 يوماً من بدء معركة “طوفان الأقصى” يواصلون التصدي لآليات العدو وقواته النازية المتوغلة في مدينة غزة وفي بيت حانون من جهات عدة.

وقال الناطق في كلمة صوتية اليوم: يقوم مقاتلونا بعمليات الرصد والتقرب من آليات العدو ويناورون في كل مناطق التوغل ويوجهون ضربات لتفجير دباباته ومدرعاته ومهاجمة نقاط تحصن جنوده في بعض المباني ويدكون تحشيداته بقذائف الهاون والقذائف الموجهة ويوقعون إصابات وقتلى في صفوفه.

وأضاف الناطق: تمكن مقاتلونا خلال ال 48 ساعة الماضية من تدمير 20 آلية عسكرية بين دبابة ومدرعة تدميراً كلياً أو جزئياً في مناطق توغل قوات العدو كما هاجموا بنايات يتحصن فيها جنود العدو بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف المضادة للأفراد مشيراً إلى أن توغل العدو بآلياته تحت وقع التدمير والقصف العشوائي وإطالة أمد الحرب سيكبده المزيد من الخسائر وأثماناً باهظة.

وقال الناطق: إن الأحلام المريضة لقيادة الحرب الصهاينة بالقضاء على مقاومتنا في غزة هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية والواقع المرير الذي يعيشونه وإن حالة الهيستيريا التي يعيشها الاحتلال وأربابه خوفاً من تحرك قوى المقاومة في أمتنا وشعوبها الحرة وجماهيرها العريضة لهي دليل على أن هذا هو الكابوس المرعب للعدو.

وأضاف الناطق: إننا نحذر العدو وكل من يهمه أمر الأسرى والمحتجزين بأن استمرار العدوان الجوي والبري يعرض حياة هؤلاء الأسرى للخطر الكبير كل ساعة فقد أعذر من أنذر.

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