جامعة حماة تمدد التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي بالتعليم المفتوح حتى الـ 21 الجاري

حماة-سانا

أعلنت جامعة حماة تمديد مهلة التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي وفق نظام التعليم المفتوح بكلية التربية حتى يوم الثلاثاء الـ 21 من تشرين الثاني الجاري.

وبين رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن تمديد المهلة يهدف إلى إفساح المجال أمام الطلاب الراغبين ولم يتمكنوا من التقدم للمفاضلة المذكورة.

وأشار السالم إلى أنه يتم تقديم الطلبات إلى مركز خدمة الطالب في كلية الطب البيطري، علماً أنه تم تخصيص نسبة 2 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد لأبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي.

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