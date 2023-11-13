لجنة الصداقة السورية الأرمينية بمجلس الشعب تلتقي وفداً برلمانياً أرمينياً

دمشق-سانا

أكدت رئيسة لجنة الصداقة السورية الأرمينية في مجلس الشعب الدكتورة لوسي أسكه نيان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وأرمينيا في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة الشعبين في كلا البلدين الصديقين.

ونوهت أسكه نيان خلال لقاء اللجنة اليوم وفداً برلمانياً أرمينياً، برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، هاكوب أرشاكيان، بالدور الإيجابي للجنة الإغاثة الأرمينية في مساعدة الشعب السوري بمواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب سورية في شباط الماضي.

من جانبه أعلن أرشاكيان أن بلاده تثمن عالياً دور سورية الداعم لأرمينيا في المحافل الدولية، التي ليس لأرمينيا عضوية فيها، كدول حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، واصفاً العلاقات السورية الأرمينية بالمميزة والعريقة والمتطورة باستمرار في مختلف مجالات التعاون.

كما عبر عن تقدير الشعب الأرميني وشكره العميق لمجلس الشعب في سورية، الذي تبنى قراراً عام 2020، يدين فيه ويقر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين.

مهران أبو فخر

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