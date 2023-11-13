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استشهاد لبنانيين بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلدة عيناتا

2023-11-13

بيروت-سانا

استشهد مواطنان لبنانيان، وأصيب عدد آخر بجروح اليوم جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي أحد المنازل في بلدة عيناتا جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف ظهر اليوم أحد المنازل في بلدة عيناتا بغارة جوية أدى إلى استشهاد مواطنين، وإلى عدد من الجرحى، وتدمير المنزل بالكامل.

كما واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات الجنوب، وقصفت مدفعيته أطراف رميش وخراج كفرشوبا والهبارية وشانوح، واستهدف الفريق الإعلامي الموجود في بلدة يارون بقذيفتين صاروخيتين.

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