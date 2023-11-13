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فوز اليقظة على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

2023-11-13

السويداء-سانا

فاز فريق اليقظة على العربي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء، ضمن منافسات ذهاب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الأولى.

وبهذه النتيجة رفع اليقظة رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد العربي عند نقطتين.

وتتنافس في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الأولى فرق العربي والمجد واليقظة والنبك والكسوة وجرمانا ومعضمية الشام.

عمر الطويل

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