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التربية تعلن أسماء المقبولين في معاهد التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات

2023-11-13

دمشق-سانا

أعلنت مديرية الأنشطة الفنية والرياضية في وزارة التربية اليوم أسماء المقبولين في معاهد التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات بدمشق والمحافظات، بموجب المفاضلة العامة ومفاضلة ذوي الشهداء للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن استلام أوراق تسجيل الطلاب يبدأ اعتباراً من صباح غد، وينتهي في الـ 23 من الشهر الجاري، داعية الراغبين بالاطلاع على الأسماء إلى زيارة موقعها الرسمي.

وكانت دائرة التربية الرياضية في مديرية الأنشطة الفنية والرياضية بوزارة التربية حددت الـ 16 من أيلول الماضي شروط التقدم لفحوص القيد والقبول، التي تؤهل الطلاب الناجحين فيها لمفاضلة معاهد التربية الرياضية في دمشق وحلب والحسكة ودير الزور لهذا العام.

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