المؤسسات التربوية والتحول الرقمي في التعليم ضمن المؤتمر العلمي الثاني في درعا

درعا-سانا

نظمت كلية التربية الثالثة في فرع جامعة دمشق بدرعا اليوم المؤتمر العلمي الثاني بعنوان “المؤسسات التربوية والتحول الرقمي في التعليم”، وذلك في صالة المركز الثقافي بالمدينة.

ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت شعار “الرقمنة رؤية إستراتيجية في تطور التربية والتعليم” إلى الارتقاء بمستوى أداء المهام التعليمية والإدارية وتعزيز الثقافة الرقمية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة وابتكار طرق جديدة لحل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية في ظل الأزمات واقتراح تصورات جديدة لمدرسة المستقبل.

مدير فرع جامعة دمشق بدرعا الدكتور نديم المهنا بين أن التعلم الرقمي فرصة لاستكشاف التقنيات الرقمية أثناء العملية التعليمية للمعلمين، ومجال لتصميم أساليب جذابة في الدورات التعليمية عبر الإنترنت بأسلوب حديث قائم على استخدام أحدث الصور والوسائل مع التخلص من الأساليب التقليدية القديمة في التلقين والقيود المعتمدة في العملية التعليمية.

عميد كلية التربية الثالثة الدكتور جلال مبارك أشار إلى أن التحديات التي يواجهها العمل التربوي والكادر التدريسي تحتم وضع أطر رشيدة ومنهجية علمية واضحة ذات رؤية واقعية معرفية وعقلية، لافتاً إلى أن التحول الرقمي في التعليم من أهم دوافع ومحفزات النمو في الدول المتقدمة انطلاقاً من الإدارة وعملياتها وانتهاء بالطالب وعقليته وطريقة استقباله للمعلومة من تقليدية إلى رقمية.

ونوه المشاركون بالمؤتمر بأهمية نشر الوعي المجتمعي حول التحول الرقمي من خلال إقامة ندوات تعليمية، وإعداد معايير لتقويم المناهج التعليمية وتوفير دليل للمعلم حول كيفية الاستفادة من المستجدات التكنولوجية في العملية التعليمية ودعوة المجتمع المحلي للمشاركة في تمويل وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على توفير المخصصات المالية لتطبيق برنامج التحول الرقمي.

وأشار المشاركون إلى ضرورة عقد دورات وورشات تدريبية للإدارات التربوية والمعلمين والموجهين والطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والموجهين ومصممي المناهج لتنمية مهارات التفكير المستقبلي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومؤتمرات الفيديو التفاعلية والروبوتات وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وجميع التقنيات التي تخدم التحول الرقمي.

كما أوصى المشاركون بوضع الخطط المستقبلية في الجامعات وتعزيز الموارد الرقمية للتحول الرقمي في مجال التعليم، وتعديل بيئة المؤسسة التعليمية، وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من التعامل مع المكتبة الرقمية والبحث عن المعرفة، وتوفير قاعدة بيانات رقمية خاصة بالمدارس، واعتماد أسلوب التكنولوجيا شرطاً من شروط تعيين مدير المدرسة ووضع القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المؤسسات، وتصميم وإنشاء موقع خاص بالتدريب الإلكتروني للمعلمين على الإنترنت.

وبينوا ضرورة إنشاء جهاز إداري مستقل للتدريب الإلكتروني للمعلمين يكون مسؤولاً عن رسم السياسة العامة للتدريب وتنظيم المحتوى التدريبي الإلكتروني وفق الأسس العلمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإرشادية والتعليمية لتوفير المعلومات ودعم الصحة النفسية للطلبة من قبل المرشدين للحد من المشكلات السلوكية للطلبة وتحسين توافقهم النفسي والاجتماعي والأكاديمي في المدرسة.

حضر المؤتمر محافظ درعا المهندس لؤي خريطة، وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي، والدكتور رمضان درويش مدير مركز القياس والتقويم في وزارة التربية، والدكتورة ناديا الغزولي مدير مركز تطوير المناهج التربوية بوزارة التربية.

قاسم المقداد

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