ضميني يا شام أغنية جديدة للفنانة الجزائرية خولة بنزيان

دمشق-سانا

طرحت الفنانة الجزائرية خولة بنزيان أغنية جديدة بعنوان “ضميني يا شام” للتعبير عن حبها للشام، وما تحتويه من جمال بصفتها الرمز الغالي وملتقى الأحبة والوفاء.

وفي تصريح لـ سانا بينت الفنانة بنزيان أنها ورثت حب الشام منذ الطفولة بتربية من أبيها وكون الشام ترتبط بالحضارات العربية والتراث والانتماء وهي من أهم بلدان العالم والوطن العربي.

وأكدت الفنانة بنزيان يجب علينا كفنانين أن نحافظ على أصالة الفن العربي من خلال أعمال فنية عربية مشتركة لنوطد العلاقات الإنسانية والعربية، وكانت فكرة الفنان السوري بطرس بطرس أن أغنيها لأنه يشجعني ويؤمن بالفكرة، والكلمات كانت من الشاعرة الجزائرية السورية هدى درويش، فالفن يوحد الشعوب العربية ويقرب المسافات ويكسر الحدود وبالفن ندافع عن قضيتنا الأولى فلسطين.

وحسب بنزيان يجب علينا أن نوحد الصوت العربي، وهذا ما قمنا به من خلال معاني الأغنية وتوحدنا في الإنجاز كسوريين وجزائريين، وأتمنى أن تصل أغنيتي لأهلي في سورية فهي من أهم ما أنجزت.

وبين الملحن السوري بطرس بطرس الذي لحن الأغنية أنها جاءت بشكل عفوي وبمحبة المبدعين العرب فنحن أنجزناها لأننا نحب سورية والجزائر وكل الوطن العربي وهذا ما سنتابعه في عملنا الإبداعي.

محمد خالد الخضر

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