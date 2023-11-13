الصحة الفلسطينية: مجمع الشفاء في دائرة الموت والمؤسسات الأممية لا تستجيب لنداءاتنا

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مجمع الشفاء الطبي في غزة في دائرة الموت والوضع يزداد كارثية، حيث لا يتوفر دواء ولا غذاء ولا ماء ولا وقود وسط عدم استجابة المؤسسات الأممية والدولية لنداءات توفيرها، ورفع الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على المجمع ووقف عدوانه عليه.

وقالت الوزارة: إن 7 مرضى استشهدوا بسبب نفاد الأوكسجين ليرتفع عدد الشهداء جراء انقطاع الخدمات في المجمع إلى 20، كما أن الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 من الأطفال الخدج.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال يحاصر المجمع من جميع الجهات ويحوله إلى ساحة حرب، كما أن آلياته وصلت إلى بوابة العيادات الخارجية، والوضع خطير للغاية، ويتفاقم جراء فقدان الماء والغذاء والوقود وتحلل جثامين الشهداء.

وبينت الوزارة أنها لم تتلق أي استجابة من جميع المؤسسات الأممية والدولية التي أطلقت لها نداءات لتوفير الوقود والإمكانيات الطبية، ورفع الحصار ووقف عدوان الاحتلال على المجمع، محذرة من أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه فإن جميع من داخل المجمع مهددون بالموت، إما بسبب قصف الاحتلال أو نفاد الأوكسجين والطعام والمياه.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي بإنقاذ حياة 650 من الجرحى والمرضى في المجمع، وإخراجهم للعلاج خارج قطاع غزة.

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