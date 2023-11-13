13 تشرين ثاني 1935- اندلاع انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا

دمشق-سانا

1002- ملك إنكلترا إيثل ريد الثاني يصدر أوامر بقتل جميع الطانمركيين في البلاد اليوم المعروف باسم ( مذبحة يوم القديس برايس ).

1918- الحكومة الروسية تلغي معاهدة برست ليتوفسك للسلام مع دول المحور في الحرب العالمية الأولى.

1935- اندلاع انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا.

1979- الممثل السابق وحاكم ولاية كاليفورنيا رونالد ريغان يعلن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في تشرين أول من عام 1980.

2001- الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يوقع أمراً تنفيذياً يسمح بالمحاكم العسكرية ضد الأجانب والذين يشتبه بأن لهم صلات بأعمال إرهابية على الولايات المتحدة.

2011- الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو يكلف ماريو مونتي بمنصب رئيس الوزراء وذلك بعد يوم من استقالة سيلفيو برلسكوني.

من مواليد هذا اليوم

1893- إدوارد دويزي، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1943.

1899- هوانغ زيان فان، مؤرخ صيني.

من وفيات هذا اليوم

899- أبو محمد بن قتيبة الدينوري، مؤرخ عربي.

1460- هنري البحار، أمير ومستكشف برتغالي.

1770- جورج غرنفيل، رئيس وزراء المملكة المتحدة

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