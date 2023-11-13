المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة القرية الخضراء

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في القرية الخضراء بحقل العمر النفطي في دير الزور الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية غير شرعية لها.

وأوضحت المقاومة في بيان لها أنها “استهدفت فجر اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت عدة مرات قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في سورية والعراق، وحققت فيها إصابات مباشرة.

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