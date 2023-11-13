أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الثامن والثلاثين

القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الثامن والثلاثين:
المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”
المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام
– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل جندي وضابط من وحدات الكوماندوز بجيش الاحتلال خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط حي الدرج بغزة
– وسائل إعلام فلسطينية: 39 طفلاً رضيعاً لا يزالون في وضع حرج وحياتهم في خطر والممرضون يلجؤون إلى التنفس الاصطناعي اليدوي لإبقائهم على قيد الحياة
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة مسجد الهجان في السدرة بمدينة غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شرق خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 7 شهداء بينهم 3 أطفال