أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الثامن والثلاثين

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الثامن والثلاثين:

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