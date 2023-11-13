ملتقى الأعمال السوري الإيراني يبحث تطوير العمل التجاري والاستثماري المشترك

ريف دمشق-سانا

بحث ملتقى الأعمال السوري الإيراني سبل تطوير العمل التجاري والاستثماري المشترك وتفعيل عمل قطاع الأعمال في البلدين، للدخول في مشاريع مشتركة والانتقال إلى المراحل التنفيذية بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.

وخلال أعمال الملتقى الذي نظمته الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة مساء اليوم في ريف دمشق أكدت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة لتطوير العلاقات السورية الإيرانية المشتركة، واستقبال المقترحات التي من شأنها تطوير هذه العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جهته نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية مازن حماد أشار إلى التعاون المثمر بين البلدين في الفترة الماضية ضمن مجال بناء محطات الطاقة والاستفادة من الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، مؤكداً على أهمية التركيز في المرحلة القادمة على بناء مثل هذا النوع من المحطات، للنهوض بالاقتصاد ضمن أسس وضوابط محددة.

ولفت حماد إلى أن آلية تشكيل مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية تتم وفق الأسس والقوانين الناظمة، وبموافقة مجلس اتحاد غرف التجارة السورية بالإجماع، وعرضه على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، باعتبارها المرجع الوحيد والمشرف على تطبيق قوانين الغرف التجارية في سورية.

رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش أكد أهمية تكثيف الجهود لتفعيل العلاقات والاتفاقيات التي وقعها الجانبان السوري والإيراني من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وأعرب درويش عن أمله بأن يقدم مجلس الإدارة بما فيه الأعضاء الجدد المزيد من العمل الجاد والمثمر لتطوير عمل غرفة التجارة المشتركة، وتجاوز المعوقات الاقتصادية وإيجاد الحلول المناسبة لها، للارتقاء بالعلاقات العلاقات التجارية والاقتصادية السورية الإيرانية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

بدوره أكد السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري أن السفارة الإيرانية تركز خلال المرحلة القادمة على تفعيل التعاون بين البلدين في الملف الاقتصادي، حيث تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة التي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم، وسيتمكن التجار بين البلدين من تبادل البضائع دون تعرفة جمركية ودون معوقات.

وأشار إلى أنه تم تأسيس شركة تأمين مشتركة جاهزة للإطلاق، مبيناً أن العمل قائم مع البنوك في إيران لتفعيل آلية التبادل التجاري بالعملة المحلية، وتهيئة البنى التحتية لزيادة حجم الاستثمارات السورية الإيرانية وتجاوز العقوبات المفروضة على البلدين.

من جهته أشار عضو مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة محمد خلوف النعيمي إلى أهمية الملتقى لتجاوز معوقات العمل التجاري المشترك بين البلدين.

شارك في الملتقى ممثلو اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية وحشد من رجال الاعمال المهتمين بالتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران.

أحمد سليمان و علياء حشمه

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