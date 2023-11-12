مدير الصحة العالمية: لا يمكن للعالم أن يقف صامتاً بينما تتحول مستشفيات غزة إلى مشاهد موت ودمار

جنيف-سانا

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً، مشيراً إلى أن العالم لا يمكن أن يقف صامتاً بينما تتحول المستشفيات إلى مشاهد موت ودمار ويأس.

وقال غيبريسوس في حسابه على منصة اكس اليوم: “إن الوضع في مجمع الشفاء الطبي في غزة خطير، حيث مرت 3 أيام دون كهرباء أو ماء مع ضعف في الإنترنت، ما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية”.

وأضاف غيبريسوس: “أدى إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة إلى تفاقم الظروف الحرجة بالفعل، ومن المؤسف أن عدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل ملحوظ، ومن المؤسف أن المستشفى لم يعد يعمل كمستشفى بعد الآن”.

وتابع غيبريسوس: “لا يمكن للعالم أن يقف صامتاً بينما تتحول المستشفيات التي ينبغي أن تكون ملاذاً آمناً إلى مشاهد موت ودمار ويأس، يجب وقف إطلاق النار فوراً”.

وكان المكتب الإعلامي في غزة أعلن أن الاحتلال يقصف مجمع الشفاء الطبي ويريد قتل كل من فيه من الاطفال والنساء والمرضى والنازحين والمصابين، حيث استشهد اليوم طفلان من الأطفال الخدج ومريض في العناية المركزة وخمسة من الجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياتهم، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف غرف العمليات.

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