حملة اعتقالات واسعة لطلاب الجامعات الأمريكية المناهضين للعدوان الإسرائيلي على غزة

نيويورك-سانا

شنت السلطات الأمريكية حملة اعتقالات واسعة لطلاب الجامعات الأمريكية التي تشهد تصاعداً في الاحتجاجات تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن الشرطة الأمريكية اعتقلت أمس سبعة طلاب في جامعة برانديس الأمريكية ونحو 24 طالباً خلال احتجاج نظمه الطلاب بجامعة براون في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وأعلنت جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك أمس تعليق نشاط جمعيتين طلابيتين حتى نهاية الفصل الدراسي جراء قيامهما بقيادة احتجاجات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشهد معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بمدينة كامبريدج الامريكية احتجاجات ضد العدوان الاسرائيلي على غزة الأمر الذي دفع إدارة المعهد إلى فصل عدد كبير من الطلاب.

وتتعالى الأصوات الغربية التي تندد وتستنكر العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر حيث لم يقتصر الأمر على طلاب الجامعات وإنما شمل إدانة كتاب وفنانين وعلماء وأكاديميين وصحفيين دوليين للعدوان.

وكانت العديد من عواصم الدول الاجنبية والعربية شهدت مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

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