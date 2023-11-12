SCS-NET

مقتل ثلاثة أشخاص خلال عملية احتجاز رهائن بولاية تكساس

2023-11-12

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي جراء تبادل لإطلاق النار خلال عملية احتجاز رهائن بمدينة اوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت شبكة ايه بي سي الإخبارية الأمريكية عن روبن هندرسون رئيس شرطة اوستن قوله في بيان صحفي: إن الشرطة تلقت بلاغاً عن قيام مسلحين اثنين باحتجاز ثلاث رهائن بمنزل جنوب مدينة اوستن ترافق مع تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى مقتل رهينة وأحد المسلحين إضافة الى ضابط شرطة فيما فر المسلح الثاني.

وأضاف المصدر إن الشرطة قامت على الفور بإنقاذ الرهائن المتبقين وفتح تحقيق لمعرفة الفاعلين والكشف عن دوافع الجريمة.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأميركي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

تحطم مقاتلة أميركية من طراز إف 35 في ولاية تكساس

واشنطن-سانا أعلنت شركة لوكهيد مارتن الأميركية لصناعة الطائرات عن تحطم مقاتلة من طراز” إف 35″

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved