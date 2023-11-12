اشتية: ما يفعله الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي الإنساني

القدس المحتلة-سانا

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التداعيات الكارثية جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة وحرب الإبادة التي يقوم بها ضد أهالي قطاع غزة داعياً إلى العمل على وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى كل المناطق في القطاع.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله في تصريح له اليوم: “يجب على المجتمع الدولي التوقف عن التعامل مع فلسطين بازدواجية المعايير.. نحن تحت احتلال عسكري كولونيالي بنظام فصل عنصري بشع وكل شيء تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.

وجدد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف محاولاته احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية مؤكداً ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية تنهي الاحتلال وتفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع عام 1967 وعاصمتها القدس.

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