SCS-NET

اشتية: ما يفعله الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي الإنساني

2023-11-12

القدس المحتلة-سانا

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التداعيات الكارثية جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة وحرب الإبادة التي يقوم بها ضد أهالي قطاع غزة داعياً إلى العمل على وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى كل المناطق في القطاع.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله في تصريح له اليوم: “يجب على المجتمع الدولي التوقف عن التعامل مع فلسطين بازدواجية المعايير.. نحن تحت احتلال عسكري كولونيالي بنظام فصل عنصري بشع وكل شيء تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.

وجدد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف محاولاته احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية مؤكداً ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية تنهي الاحتلال وتفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع عام 1967 وعاصمتها القدس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

مدير الصحة العالمية: لا يمكن للعالم أن يقف صامتاً بينما تتحول مستشفيات غزة إلى مشاهد موت ودمار

جنيف-سانا دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved