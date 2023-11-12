القوات العراقية تقبض على شبكة إرهابية لتنظيم (داعش) شمال البلاد

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية القبض على شبكة إرهابية مسؤولة عن تجهيز أوكار تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن خلية الإعلام الأمني قولها اليوم في بيان: ضمن الجهود الاستخبارية لقطع الإمدادات عن أوكار الإرهابيين في المناطق الصحراوية النائية، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على شبكة مكونة من ثلاثة عناصر، أحدهم مسؤول التجهيز فيما يسمى ولاية كركوك والناقل الرئيسي للعناصر الإرهابية والمرتبط بالإدارة العامة لما يسمى ولاية العراق.

وأوضحت الخلية أن هذه الشبكة تقوم بتجهيز أوكار الإرهابيين بمواد الدعم اللوجستي وتوزيع ما تسمى الكفالات لعناصر “داعش”، وتنفيذ عمليات استطلاع لمنشآت حيوية في محافظة كركوك، وقد تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم القضاء على خلية إرهابية، وإلقاء القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظتي صلاح الدين والأنبار وسط وغرب البلاد.

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