بمشاركة واسعة… اختتام بطولة الشطرنج في طرطوس

طرطوس-سانا

اختتمت بطولة الشطرنج التي نظمها فرع اتحاد شبيبة الثورة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي بمحافظة طرطوس في صالة الاتحاد الرياضي.

وأسفرت نتائج البطولة التي شارك فيها 100 لاعب ولاعبة عن فوز محمد حمادة بالمركز الأول عن فئة التعليم الأساسي، وهادي أسعد لفئة التعليم الثانوي وعلاء هاشم لفئة السكني، وفي فئة الإناث حلت في المركز الأول مايا سلوم عن فئة الأساسي، وآية حمدان عن فئة الثانوي، وزينة سلمان عن فئة السكني.

وبين عضو قيادة فرع طرطوس لاتحاد شبيبة الثورة ورئيس مكتب الأنشطة التربوية آرام إبراهيم في تصريح لـ سانا أن البطولة تأتي ضمن خطة مكتب الأنشطة الرياضية المركزي، والهدف منها استقطاب جيل الشباب وتنمية قدراتهم الفكرية والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والتحلي بالصبر، إضافة إلى التخطيط الجيد وانتقاء فريق شبيبة طرطوس للمشاركة في البطولة المركزية لاتحاد شبيبة الثورة.

بدوره أشار رئيس اللجنة الفنية للعبة سامر نجوم إلى أن بطولة الشطرنج تقام للعام الثاني على التوالي من قبل شبيبة طرطوس، وهي تساهم في رفد كوادر المحافظة الرياضية من المدارس، حيث شهدت مشاركة أبطال المحافظة من فئات مختلفة، ما انعكس إيجاباً على البطولة التي شهدت منافسات قوية ومستويات مميزة للفئات كافة.

ذوالفقار أبوغبرا

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