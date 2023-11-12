(سورية في عيونهم)… مسابقة شعرية موجهة للأطفال

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع كرسي الألكسو في خدمة الطفولة التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، عن مسابقة شعرية موجهة إلى أطفال سورية بعنوان “سورية في عيونهم”.

وبينت وزارة التربية في بيان تلقت سانا نسخةً منه اليوم أن التقدم للمسابقة يبدأ من اليوم ويستمر حتى الـ 30 من تشرين الثاني الجاري، بينما تعلن أسماء الفائزين فيها يوم الـ 10 من كانون الأول القادم.

وتضمنت شروط التقدم أن يكون المتسابق من الأطفال الموهوبين في كتابة الشعر بين عمر 10 و15عاماً، من أبناء المواطنين السوريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية أو ممن يقيمون فيها من غير السوريين، وأن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى، إضافةً إلى أن يستوحى موضوع القصيدة من عنوان المسابقة “سورية في عيونهم”.

كما تضمنت الشروط أن تكون القصيدة من إبداع الطفل نفسه وغير مقتبسة أو غير منقولة ولا تقل عن 7 أبيات ولا تزيد على 15 بيتاً لقصيدة الشطرين، ولا تقل عن 10 سطور ولا تزيد على 20 سطراً للشعر الحر.

وبينت الوزارة أن القصيدة ترسل منضدةً في ملف “وورد” على البريد الإلكتروني مع اسم المتسابق كاملاً وعنوانه، وصورة لوثيقته الرسمية التي تثبت تاريخ ميلاده وإقامته في سورية “بطاقة شخصية أو جواز سفر أو قيد نفوس” مع صورته الشخصية.

ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على شهادات تكريم وجوائز رمزية من كرسي الألكسو في خدمة الطفولة.

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