مقتل خمسة عسكريين أمريكيين جراء تحطم طائرتهم في البحر المتوسط

واشنطن-سانا

قتل خمسة عسكريين أمريكيين جراء تحطم طائرتهم في البحر المتوسط قبل يومين.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا في بيان اليوم: “خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جواً في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية تقل خمسةً من عناصر الجيش لحادث وتحطمت في البحر المتوسط، ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم”.

ولم يحدد الجيش الأمريكي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات وسفن حربية في المنطقة منذ أسابيع، في إطار الدعم الذي تقدمه لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

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