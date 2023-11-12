الدفاع الروسية: إصابة المئات من العسكريين الأوكرانيين وإسقاط 42 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أوقعت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية خلال العمليات التي شهدتها محاور القتال على مدى الساعات الـ24 الماضية، كما أسقطت 42 مسيرة أوكرانية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي لسير العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس:

في اتجاه كوبيانسك…

بلغت خسائر العدو في محيط قرية زاغورويكوفكا نحو 40 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، كما تم تدمير نظام مدفعي “إم777” ومنصتي مدفعية “غفوزديكا” ومدفع “دي-30” ومستودع ذخيرة بالقرب من منطقة ستاريتسا.

في اتجاه كراسنوليمانسك…

تكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 210 جنود ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين عسكريتين في ضواحي بيلوغوروفكا.

وفي اتجاه دونيتسك…

بلغت خسائر القوات الأوكرانية في موقعي كورديوموفكا وكليشيفكا ما يقارب 250 جنديا بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعية “كراب” ومدفع ميدان “إم119” وثلاثة مدافع “دي-30” ومدفعا رابعا “دي-20”.

في اتجاه جنوب دونيتسك…

ألحقت الوحدات الروسية بالعدو خسائر بلغت 80 جنديا وعربتي مشاة قتالية ومنظومة مدفعية “إم777″، وذلك في مواقع نيكولسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية نوفوميخيلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في اتجاه زابوروجيه…

تم القضاء على 55 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين عسكريتين بالقرب من قرية رابوتينو.

وفي اتجاه خيرسون…

فقدت القوات الأوكرانية نحو 60 جنديا بين قتيل وجريح ودبابة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع “مستا-بي”.

وحسب التقرير، استهدفت الوحدات الروسية مواقع العدو في 132 منطقة.

ودمرت خزانات وقود للعدو في المركز الرئيسي للإمدادات المادية في قسطنطينوفكا بمنطقة نيكولايف.

واعترضت الدفاعات الجوية قذيفتين صاروخيتين من طراز “هيمارس”، وأسقطت 42 طائرة بدون طيار في مواقع بمنطقة خاركوف ولوغانسك ودونيتسك ومنطقة زابوروجيه.

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