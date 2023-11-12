التربية تفتح باب المشاركة في النسخة الثامنة لتحدي القراءة العربي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب المشاركة للطلاب من مختلف المراحل الدراسية بالنسخة الثامنة لمبادرة تحدي القراءة العربي للعام 2023- 2024 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، ويتدرج المشاركون خلالها عبر خمس مراحل، يتضمن كل منها قراءة عشرة كتب وتلخيصها، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، ثم على مستوى الأقطار العربية، وصولاً إلى التصفيات النهائية والتي تعقد في دبي سنوياً.

وخلال اجتماع افتراضي مع مديري التربية ومنسقي المبادرة في المحافظات وطلاب الوفد السوري الذين شاركوا في اختتام الموسم السابع بالإمارات العربية تم استعراض التحديات وآلية تجاوزها والاستماع لآراء مديري التربية ومنسقي المسابقة في المحافظات حول التحضيرات للموسم الثامن.

وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أكد خلال الاجتماع أن حصول الطالبة نعمة رجوب على المركز الثاني عربياً يعتبر حافزاً لجميع الطلاب في هذا الموسم للمشاركة والتميز، مشيراً إلى أن المبادرة تعزز الاهتمام بالقراءة لإبراز قدرات الطلاب ومهاراتهم.

بدوره لفت المنسق العام للمبادرة في سورية علي العباس إلى أهمية المبادرة في تشجيع الطلاب على القراءة، مبيناً أنه خلال الموسم السابع استطاعت الوزارة إيصال الكتاب إلى أكثر من 375 ألف طالب وطالبة.

رحاب علي

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