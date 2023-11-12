الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة لليوم الـ 37

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم السابع والثلاثين على قطاع غزة المحاصر وسط استباحة المستشفيات وحصارها وقصفها وخاصة مجمع الشفاء الطبي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الماضية عشرات الغارات على أحياء الشيخ رضوان والشيخ عجلين والرمال والنصر في غزة ومنطقة الفالوجا ومخيم جباليا شمال القطاع ودير البلح وسطه وخان يونس جنوبه، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وسط عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إليهم في معظم الأماكن التي قصفها الاحتلال.

ويواصل الاحتلال حربه على المستشفيات في غزة، وخاصة مجمع الشفاء حيث يقصفه منذ ثلاثة أيام، ويحاصره لليوم الثاني وسط نفاد الماء والغذاء والوقود والدواء، وتوقف كامل لخدمات المجمع ما أدى إلى استشهاد رضيعين خدج وعدد من الجرحى والمرضى داخله بسبب انقطاع الكهرباء عن كامل الأجهزة الطبية.

كما يتعرض مستشفى النصر للقصف المتواصل وللحصار منذ أيام، بينما تتمركز دبابات الاحتلال على بعد أمتار من مستشفى القدس وتقصفه بالمدفعية، وقواته تطلق النار مباشرة عليه.

وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني من أن مستشفى القدس قد يتوقف عن العمل خلال الساعات المقبلة بسبب نفاد الوقود وعدم وصول المساعدات، ما سيحرم 500 مريض وجريح من الرعاية الطبية ويهدد بموت المرضى والجرحى في العناية المركزة والأطفال في الحاضنات.

من جهته قال مدير المستشفى الوحيد لعلاج أمراض السرطان في القطاع: إن عدداً من المرضى يموتون يومياً بسبب عدم توفر العلاج، حيث لم يصل إلى المستشفى أي مساعدات تمكن من مواصلة علاجهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc