تسجيل الماجستير في المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية يستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري

دمشق-سانا

يستمر المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية بدمشق بقبول طلبات التسجيل في ماجستير التأهيل والتخصص في العلوم السكانية، باختصاصي (السكان والتنمية) و(حماية الأسرة) للعام الدراسي 2023-2024 لغاية الثلاثين من الشهر الجاري.

وأشار المعهد في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن تقديم الطلبات بدأ في الخامس من الشهر الجاري خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وذلك وفق نظامي التعليم (العام والموازي).

ولفت المعهد إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال مراجعة مديرية شؤون الطلاب في المعهد بالبرامكة أو الاتصال على الرقم 2151951 أو من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على فيسبوك.

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