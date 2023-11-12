أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها السابع والثلاثين

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها السابع والثلاثين:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة مضادة للأفراد قوةً صهيونيةً خاصة متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بقطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شرق خان يونس في قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية في محاور توغل العدو الصهيوني غرب مدينة غزة، وتمكنوا من إعطاب عدة آليات باستخدام عبوات “العمل الفدائي”.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود العدو الصهيوني في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

– وزارة الاتصالات الفلسطينية: خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل بسبب نفاد الوقود.

– وسائل إعلام فلسطينية : 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الصبرة جنوب غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة “حوليت” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

– وسائل إعلام: استهداف ثكنة دوفيف العسكرية الصهيونية مقابل بلدة يارون جنوب لبنان واندلاع النيران فيها.

– الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 سيارات إسعاف من أصل 18 هي التي بقيت تعمل في مدينة غزة وشمالها جراء قصف الاحتلال ونفاد الوقود.

– المكتب الإعلامي في غزة: نحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة وعن حياة وسلامة جميع الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين داخل المجمع ونطالب جميع المؤسسات الدولية في القطاع بالتوجه إليه لحمايته.

– المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يواصل على مرأى العالم قصف وحصار مجمع الشفاء الطبي في غزة ونحذر من ارتكابه مجزرة جديدة بحق آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في المجمع.

– الاحتلال يواصل قصف وحصار مجمع الشفاء الطبي في غزة وتحذيرات من ارتكابه مجزرة فيه

– المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خان يونس وتحقق فيها إصابة مباشرة.

– الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة من الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

– الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة لليوم الـ 37

– وكالات: الأمم المتحدة تعلن عن ارتقاء عدد كبير من المدنيين في قصف على مقرها بقطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تدمر ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”.

– المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة صهيونية أخرى جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة (الياسين105).

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصفه منزلاً في خان يونس إلى 10 شهداء وأكثر من 20 جريحاً.

– المقاومة الفلسطينية تدمر دبابتين للاحتلال الإسرائيلي في محور جنوب غرب غزة بقذائف “الياسين105”.

– اليونيسيف تدعو إلى حماية الأطفال والمستشفيات في غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في “بوابة السناطي” شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– الصحة العالمية تعلن فقدان الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي في غزة جراء القصف الإسرائيلي

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية.

– وزارة الصحة الفلسطينية: استنفدنا جميع المحاولات لإطالة أمد الخدمات الصحية وفقدنا كل الإمكانات لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى في مجمع الشفاء.

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهد طفلان خدج ومريض في العناية المركزة و5 مصابين في مجمع الشفاء الطبي، نتيجة انقطاع الكهرباء وعجز الطواقم عن معالجتهم.. الوضع كارثي والاحتلال حول المجمع الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد أربعة فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا في جباليا شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا غرب مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد عدد كبير من الجرحى الفلسطينيين داخل مستشفى الشفاء بغزة بسبب انقطاع الكهرباء عن كامل الأجهزة الطبية.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح جراء قصف طيران العدو الصهيوني منازل في منطقتي الفالوجة وجباليا شمال قطاع غزة المحاصر.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طبيبين اثنين وإصابة عدد من النازحين جراء قصف العدو الصهيوني مستشفى مهدي للولادة غرب مدينة غزة.