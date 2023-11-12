في المرحلة الثالثة من دوري كرة السلة للرجال الكرامة يفوز على الحرية والجلاء على النواعير والجيش على الوثبة

محافظات-سانا

شهدت بداية المرحلة الثالثة من الدوري السوري لكرة السلة للرجال مباريات مثيرة حيث حقق الكرامة فوزا ثمينا على مستضيفه الحرية بنتيجة /90/ 80 نقطة في اللقاء الذي جمعهما على أرض صالة الحمدانية بحلب .

التعادل فرض نفسه على مجريات الربع الأول من اللقاء بواقع/ 14/14 نقطة إلا أن فريق الحرية تقدم على الكرامة في الربع الثاني بواقع /23/ 19 نقطة الندية والإثارة حضرت في ربع المباراة الثالث الذي حسمه الحرية لمصلحته بواقع 25 / 23 نقطة وحسم الكرامة اللقاء لمصلحته في الربع الرابع موسعا الفارق بواقع/ 34 / 18 نقطة ويظفر بالفوز بالمباراة بفارق /10/ نقاط .

وفي حماة فاز الجلاء على مستضيفه النواعير بفارق/ 7 / نقاط وبنتيجة/ 71 / 64 نقطة في المباراة التي جرت في صالة ناصح علواني وفي دمشق فاز الجيش على الوثبة بنتيجة / 75 /65/ نقطة وذلك صالة مدينة الفيحاء الرياضية التي ستستضيف أيضا يوم غد مباراة الوحدة والاتحاد أهلي حلب .

هادي عمران

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