بمشاركة 35 سيدة … افتتاح معرض (المرأة المنتجة سند لعائلتها) بحلب

حلب-سانا

افتتح في حلب اليوم المعرض السنوي للجنة سيدات كنيسة بيت إيل للأرمن البروتستانت بعنوان “المرأة المنتجة سند لعائلتها” بمشاركة 35 سيدة منتجة عرضن منتجاتهن المنوعة ، والتي تعكس عالم الإبداع والابتكار لدى المرأة.

وأشار رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية القس الدكتور هاروتيون سليميان في تصريح لمراسل سانا إلى أن الكنيسة حريصة على منح الفرصة للسيدات العاملات في المنزل لعرض منتجاتهن على نطاق واسع من خلال تأمين منفذ بيع لهن وخلق جو السوق الشامل الذي يحوي على المتطلبات الأساسية للأسرة والمرأة.

وبيّنت رئيسة لجنة السيدات تالين عربتليان أن اللجنة عملت على تنويع المنتجات من حيث النوع وتوحيدها بهدف تقديمها بأسعار مناسبة للزوار، لافتة إلى أن المعرض خصص للحرف الإبداعية والتراثية وكل ما يتعلق بالأشغال اليدوية من إكسسوارات وجواهر ومأكولات وغيرها .

وتحدثت المشتركة عن فئة المنتجات اليدوية سهام أسطور عن أهمية المشاركة في المعارض المماثلة واعتبارها سوقا فعليا للتسويق وعاملا مهما للاستمرارية واكتساب فئات جديدة من الزبائن .

ولفت المشارك رافي سلاحيان عن فئة الأعمال المطبعية إلى أنه يريد تقديم صورة عن ضرورة تشجيع المرأة في أي مشروع تقوم به وتعتمد على نفسها ، مبيناً أنه بدأ مشروعه بمنتجات محدودة الأصناف وتوسع فيما بعد بالتشاركية مع زوجته .

وعبرت المشاركة سوزي جاغلاصيان عن سعادتها بدمج زوجات وذوي الشهداء في معارض مماثلة وتشجيعهم على الإنتاج والاستمرارية وتأمين مصدر دخل للأسرة ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام متتالية .

أوهانيس شهريان

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