رئيسي لنظيره المصري: الجميع يتوقع فتح معبر رفح لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يعيقان فتح الممرات الإنسانية ويمنعان إغاثة الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل والمحاصر داخل قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيسي قوله خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية إن الجميع يتوقع فتح معبر رفح لتمرير المساعدات الدولية إلى قطاع غزة.

ودعا رئيسي إلى وحدة البلدان الاسلامية، مشيرا إلى أن إيران لا تضع أي عقبة امام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة.

بدوره أكد السيسي على إرادة بلاده لبناء علاقات حقيقية مع إيران مشيرا إلى أنه كلّف وزراءه المعنيين لمتابعة العلاقات بين البلدين.

كما التقى الرئيس الإيراني على هامش أعمال القمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم خلال اللقاء التأكيد على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، واتفق الطرفان على مناقشة القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية بالتفصيل في المستقبل.

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