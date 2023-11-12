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الرئيس الأسد يبحث مع الرئيسين الإيراني والموريتاني الأوضاع التي يعيشها أهالي قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي

2023-11-11

الرياض-سانا

أجرى السيد الرئيس بشار الأسد مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تناولت الأوضاع التي يعيشها أهالي غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكد الرئيسان على ضرورة الإسراع في تقديم كل المعونات الفورية بالتوازي مع ممارسة الدول العربية والإسلامية كل وسائل الضغط لإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف مجازره وعدوانه.

كما أجرى الرئيس الأسد مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تركزت حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم ومساعدة أهالي قطاع غزة.

وشدد الرئيس الأسد على ضرورة العمل لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الاجرام والمجازر بحق كل الفلسطينيين.

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