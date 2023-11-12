الملتقى السوري للثقافة ينظم وقفة تضامنية في اللاذقية دعماً لأهالي قطاع غزة المحاصر

اللاذقية-سانا

نظم الملتقى السوري للثقافة اليوم بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية واتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ومنتدى القدس الثقافي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر دعما لمقاومته.

وتخلل الوقفة التضامنية التي أقيمت في حديقة البطرني بمدينة اللاذقية إلقاء عدد من الكلمات والقصائد الشعرية تندد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر، وتحيي صمود المقاومة وبسالتها في التصدي للعدو.

كما تضمنت الوقفة مجموعة من الأهازيج الفلسطينية والأغاني الوطنية قدمتها فرقة القيامة للفنون الشعبية.

وذكر عضو قيادة فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عصام درويش في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الوقفة جاءت دعما لصمود أهلنا في فلسطين المحتلة ،لافتا إلى أن أدوات القتل والتدمير التي يستخدمها الكيان الصهيوني تعكس حالة الضعف التي يعيشها، وأن العدو الذي يقتل الأطفال والنساء لا يمكن له أن ينتصر.

وأكدت مؤسسة ومديرة الملتقى السوري للثقافة الشاعرة وديعة درويش أن هذه الوقفة التضامنية هي رسالة لنقول: إن غزة تعيش في قلب كل إنسان عربي شريف مقاوم، ونحن في سورية نقول لأهلنا في فلسطين: “جراحكم هي جرحنا، وصوتكم صوتنا”.

وأشار عضو مجلس محافظة اللاذقية نضال ميكائيل إلى أن هذه الوقفة تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير أمام عالم يسعى جاهداً لتصفية القضية الفلسطينية ونسيانها.

ولفت ممثل الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ومدير منتدى القدس الثقافي في اللاذقية حسين الزبن إلى أن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأكدت أنه لا خيار إلا بالمقاومة ولا لغة يمكن أن يفهمها العدو إلا لغة القوة.

وأكد عضو اتحاد الكتاب العرب الشاعر أحمد حسيب أسعد أنه لا بد من المقاومة، في ظل صمت العالم الذي يدعي الإنسانية والديمقراطية ويقوم بحجب وصول المساعدات لغزة الجريحة، ويساعد ويدعم هذا العدوان الصهيوني الوحشي الذي يقتل أطفالاً ونساء وشيوخاً بدم بارد.

وبين تميم التميمي من العراق أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين وأحرار العالم، وأن هذه الوقفة التضامنية مع غزة الأبية هي واجب إنساني وقومي.

غفار ديب

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