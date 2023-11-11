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الرئيسان الأسد والسيسي يؤكدان على العمل المشترك لدعم صمود أهل غزة والوقوف ضد سياسة تهجير الشعب الفلسطيني

2023-11-11

الرياض-سانا

التقى السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية.

وبحث الرئيسان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما بحثا الوضع في سورية.

وأكد الرئيسان على العمل المشترك لدعم صمود أهل غزة، ووقوف سورية ومصر ضد سياسة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة التي يعمل عليها الكيان الإسرائيلي.

واعتبر الرئيس الأسد أن العدوان على غزة هو محاولة إسرائيلية جديدة لتصفية القضية الفلسطينية.

من جهته أكد الرئيس السيسي رفض بلاده محاولات التهجير التي تطول أهلنا في غزة، كما جدد تأكيده وقوف مصر مع سورية في حربها ضد الإرهاب وتمسكها بوحدة سورية وسيادتها على كامل أراضيها.

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