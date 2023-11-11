فرع مكافحة المخدرات بحلب يضبط 192 ألف حبة كبتاغون مخدرة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات بحلب ضبط 192 ألف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة ضمن شاحنة.

وأوضحت الوزارة في منشور على قناة التلغرام أنه نتيجة الجهود التي يبذلها فرع مكافحة المخدرات بحلب في ضبط المواد المخدرة وملاحقة مروجيها تمكن الفرع المذكور من ضبط 192 ألف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة ضمن شاحنة، وإلقاء القبض على أحد المتورطين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.

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