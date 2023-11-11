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وسائل إعلام فلسطينية: دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية تحاصر مستشفى القدس من جميع الجهات، وطيرانه الحربي يشن حزاماً نارياً في محيط مستشفى الاندونيسي شمال غزة

2023-11-11

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