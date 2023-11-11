SCS-NET
الشريط الإخباري

وسائل إعلام لبنانية: المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ الموجهة ‏قوة مشاة صهيونية في موقع المطلة وتحقق إصابات ‏مباشرة

2023-11-11

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الصهيوني المتوغلة جنوب حي الزيتون بوابل من قذائف الهاون وعدد من الصواريخ

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved