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وسائل إعلام فلسطينية: اندلاع النيران في محيط مبنى غسيل الكلى وأضرار بمحيط مبنيي الحروق والجراحة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي

2023-11-11

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