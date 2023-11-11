الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو : “إسرائيل” تمارس الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجب وقفها ، وعلى منظمة التعاون الإسلامي المضي في كل المسارات لمحاسبتها على جرائمها