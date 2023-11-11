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عــاجــل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم التي شهدها التاريخ وفلسطين اليوم هي المعيار للكرامة الإسلامية والإنسانية

عباس: نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

2023-11-11

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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم التي شهدها التاريخ وفلسطين اليوم هي المعيار للكرامة الإسلامية والإنسانية

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