عباس: سنواصل صمودنا في أرضنا ولن نتخلى عن حقوقنا المشروعة ونرفض كل مخططات الاحتلال التي تستهدف شعبنا

السبت / 11 / 11 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الرئيس الأسد يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة
2023-11-10
المقداد وباندور يؤكدان ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه
2023-11-10
المقداد يتفقد السفارة السورية في الرياض ويلتقي عدداً من أبناء الجالية
2023-11-10
وزراء الخارجية العرب يناقشون مشروع القرار المتعلق بالعدوان على غزة … المقداد: ضرورة تنسيق موقف عربي موحد وفعال
2023-11-09
وزير الصحة: يجب فتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة
2023-11-09
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
2023-11-09
بمشاركة سورية.. اجتماع طارئ للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بشأن تكثيف الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
2023-11-08
محليات
جريح الوطن: أكثر من 200 جريح يستفيدون من المرسوم التشريعي الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية
2023-11-11
القبض على ستة أشخاص يقومون بترويج العملة الأجنبية المزورة
2023-11-11
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأمطار متوقعة على المناطق الجنوبية
2023-11-11
غداً الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-11-10
نصرة ودعماً لقطاع غزة… وقفة تضامنية في مخيم اليرموك بدمشق
2023-11-10
تخريج الدفعة الأولى من طلاب مركز أسس للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي
2023-11-10
أئمة وخطباء المساجد يؤكدون استمرار المضي بنصرة الشعب الفلسطيني حتى النصر والتحرير
2023-11-10
رياضة
بوروسيا مونشنغلادباخ يفوز على فولفسبورغ برباعية في الدوري الألماني
2023-11-11
اللاعب السوري مازن فندي يحرز المركز الثالث مكرر ببطولة العالم للشطرنج للهواة
2023-11-10
حطين يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم مؤقتاً بفوزه على الساحل
2023-11-10
تولوز يفوز على ليفربول بثلاثية في الدوري الأوروبي
2023-11-09
منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفتتح مبارياته ببطولة غرب آسيا بالفوز على نظيره العراقي
2023-11-09
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يتعادل مع نظيره اللبناني ودياً
2023-11-09
37 ميدالية متنوعة حصيلة نادي العرين الرياضي ببطولة كأس أندية العالم للفنون القتالية في لبنان
2023-11-09
اقتصاد
بدء زراعة محصول الشعير في درعا
2023-11-11
انخفاض سعر الذهب محلياً 12 ألف ليرة
2023-11-11
الذهب يتجه لثاني تراجع أسبوعي
2023-11-10
بدء زراعة الخضار الشتوية بمنطقة الغاب
2023-11-09
تحديد خطة زراعة القمح والشعير في الحسكة بمساحة تزيد على 870 ألف هكتار
2023-11-09
الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
2023-11-09
النفط يغلق متراجعاً
2023-11-08
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يبحث مع الرئيس العراقي الدور العربي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
بمشاركة الرئيس الأسد.. بدء أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يؤيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
الرئيس الأسد يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة
المقداد يتفقد السفارة السورية في الرياض ويلتقي عدداً من أبناء الجالية
المكتب الإعلامي في غزة: استهداف الاحتلال للمستشفيات جنون إجرامي
أمطار خفيفة متوقعة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية
قواتنا المسلحة توجه ضربات مركزة على مقرات الإرهابيين في ريف إدلب والبادية وتقضي على العشرات منهم وتدمر مقراتهم
وزراء الخارجية العرب يناقشون مشروع القرار المتعلق بالعدوان على غزة … المقداد: ضرورة تنسيق موقف عربي موحد وفعال
مجلس اتحاد الصحفيين يناقش الواقع المهني والإعلامي… الوزير الحلاق يؤكد أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين
عــاجــل
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم التي شهدها التاريخ وفلسطين اليوم هي المعيار للكرامة الإسلامية والإنسانية
عباس: سنواصل صمودنا في أرضنا ولن نتخلى عن حقوقنا المشروعة ونرفض كل مخططات الاحتلال التي تستهدف شعبنا
2023-11-11
2023-11-11
ruaa
سابق
عباس : نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهلنا ومنع تهجيرهم
التالي
عباس: نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
انظر ايضاً
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم التي شهدها التاريخ وفلسطين اليوم هي المعيار للكرامة الإسلامية والإنسانية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved