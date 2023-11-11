مجلس خبراء القيادة في إيران: أمريكا والكيان الصهيوني السبب الرئيسي لمشاكل العالم

طهران-سانا

اعتبر عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس كعبي أن أمريكا هي المسؤولة عن العدوان على قطاع غزة، وأن الحرب في القطاع هي بين الحق والباطل ولا تحتاج إلى متفرجين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن كعبي قوله في كلمة خلال تجمع بمدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران إن “العالم تحول إلى جبهتي الحق والباطل، جبهة المقاومة والجبهة الصهيونية، ولا ينبغي أن نكون متفرجين في هذه الحرب”، مؤكداً أن المجازر الوحشية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم تمس العالم الإسلامي بأكمله وكل شخص لديه ضمير حي يقف ضد هذا العدوان.

ولفت كعبي إلى أن السبب الرئيسي لجميع مشاكل البشرية اليوم هو أمريكا و”إسرائيل”، وقال: “هما السبب الرئيسي لكل مشاكل الإنسان في العصر الحاضر ومعظم مآسي المستضعفين في العالم”.

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