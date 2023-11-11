SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل وسائل إعلام لبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي على محيط عيترون- مارون الراس و مرتفعات حلتا وأطراف بلدة الماري جنوب لبنان

مجلس خبراء القيادة في إيران: أمريكا والكيان الصهيوني السبب الرئيسي لمشاكل العالم

2023-11-11

طهران-سانا

اعتبر عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس كعبي أن أمريكا هي المسؤولة عن العدوان على قطاع غزة، وأن الحرب في القطاع هي بين الحق والباطل ولا تحتاج إلى متفرجين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن كعبي قوله في كلمة خلال تجمع بمدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران إن “العالم تحول إلى جبهتي الحق والباطل، جبهة المقاومة والجبهة الصهيونية، ولا ينبغي أن نكون متفرجين في هذه الحرب”، مؤكداً أن المجازر الوحشية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم تمس العالم الإسلامي بأكمله وكل شخص لديه ضمير حي يقف ضد هذا العدوان.

ولفت كعبي إلى أن السبب الرئيسي لجميع مشاكل البشرية اليوم هو أمريكا و”إسرائيل”، وقال: “هما السبب الرئيسي لكل مشاكل الإنسان في العصر الحاضر ومعظم مآسي المستضعفين في العالم”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

القبض على ستة أشخاص يقومون بترويج العملة الأجنبية المزورة

ريف دمشق-سانا ألقى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق القبض على ستة أشخاص يمتهنون

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved