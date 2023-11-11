الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة لليوم الـ 36

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم السادس والثلاثين على قطاع غزة المحاصر، إضافة لمواصلته حصار وقصف منطقة المستشفيات في غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل في المغازي ومخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع وبيت لاهيا وجباليا شماله وخان يونس جنوبه، فيما قصف الاحتلال بالمدفعية حيي النصر والشيخ رضوان في غزة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 20 فلسطينياً وإصابة العشرات وتسوية عدد من المنازل بالأرض.

وقصف الاحتلال خلال الساعات الماضية بالطيران والمدفعية محيط مجمع الشفاء الطبي واستهدف مولدة كهرباء للمشفى، وقال مدير المجمع الدكتور محمد أبو سلمية: إن هذه الليلة هي ليلة سوداء على العالم في الوقت الذي يتعرض فيه مجمع الشفاء الطبي لاعتداءات الاحتلال، مشيراً إلى أن الجرحى والمرضى ومئات الطواقم الطبية في وضع خطير، فيما يستشهد بعض الجرحى وهم ينتظرون إسعافهم لأن طيران الاحتلال وقناصته يستهدفون أي شخص يتحرك في محيط المجمع، ولا أحد يستطيع الخروج لإسعاف المصابين.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في غزة إسماعيل الثوابتة أن الاحتلال لم يتوقف عن قصف المستشفيات، ويريد هدمها فوق رؤوس المصابين والكوادر الطبية والنازحين، مشددا على أن قصف المستشفيات جريمة واضحة بحق القانون الدولي لكن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي أعطيا الضوء الأخضر للاحتلال لقصفها.

ودعا الثوابتة شعوب العالم إلى الخروج بمظاهرات حاشدة من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية أمام العالم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc